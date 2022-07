SMP vs LKK Dream11 Team Prediction, Siechem Madurai Panthers vs Lyca Kovai Kings: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For TNPL 2022, Eliminator, At SCF Cricket Ground, Salem

SMP vs LKK Dream11 Team Prediction, Siechem Madurai Panthers vs Lyca Kovai Kings: Captain, Vice-Captain, P

SMP vs LKK Dream11 Team Prediction, Siechem Madurai Panthers vs Lyca Kovai Kings

SMP vs LKK Dream11 Team Prediction, Siechem Madurai Panthers vs Lyca Kovai Kings : Captain, Vice-Captain, Probable XIs For TNPL 2022, Eliminator, SCF Cricket Ground, Salem

My Dream11 Team Siechem Madurai Panthers vs Lyca Kovai Kings Dream11 Team Prediction SMP vs LKK 2022: Best players list of SMP vs LKK, Siechem Madurai Panthers Dream11 Team Player List, Lyca Kovai Kings Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips

TOSS: The match toss between Siechem Madurai Panthers vs Lyca Kovai Kings will take place at 6:45 PM IST

Start Time: 7:15 PM IST and Local Time

Venue: SCF Cricket Ground, Salem

SMP vs LKK My Dream11 Team

J Suresh Kumar, Arun Karthik, Sai Sudharsan(c), N Chaturved, Ganga Raju, Shahrukh Khan, Jagatheesan Kousik, B Surya, Ragupathy Silambarasan, R Divakar, Kiran Akash (vc)

SMP vs LKK Probable XI

Siechem Madurai Panthers: Arun Karthik, V Aaditya, Balchander Anirudh, NS Chaturved (c), Rithik Easwaran (wk), Jagatheesan Kousik, Sunny Sandhu, P Saravanan, Kiran Akash, Varun Chakaravarthy, R Mithun.

Lyca Kovai Kings: Ganga Sridhar Raju, J Suresh Kumar (wk), Sai Sudharsan, Shahrukh Khan (c), Shijit Chandran, U Mukilesh, Abhishek Tanwar, Balu Surya, S Ajith Ram, R Divakar, Krishnamoorthy Vignesh.