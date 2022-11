T20 World Cup 2022: IND vs BAN Dream11 Team Prediction, India vs Bangladesh: Captain, Vice-Captain, Probab

T20 World Cup 2022, IND vs BAN Dream11 Team Prediction, India vs Bangladesh

IND vs BAN Dream11 Team Prediction, India vs Bangladesh: Captain, Vice-Captain, Probable XIs ForNational T20 Cup, Match 20, At Adelaide Oval

My Dream11 Team India vs Bangladesh Dream11 Team Prediction IND VS BAN 2022: Best players list of IND vs BAN, India Dream11 Team Player List, Bangladesh Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips

TOSS: The match toss between India & Pakistan will take place at 1:00PM IST

Start Time: 1:30 PM IST

Venue: Adelaide Oval

IND vs BAN My Dream11 Team

Wicketkeeper: Liton Das

Batters: Rohit Sharma, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Nazmul Hossain Shanto, Afif Hossain

All-rounders: Shakib al Hasan

Bowlers: Bhuvneshwar Kumar, Arshdeep Singh, Taskin Ahmed

Captain: Suryakumar Yadav

Vice-captain: Taskin Ahmed

IND vs BAN Probable XI

India: Rohit Sharma (c), KL Rahul, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Ravichandran Ashwin, Axar Patel, Dinesh Karthik/Rishabh, Bhuvneshwar Kumar, Arshdeep Singh, Mohammed Shami

Bangladesh: Nazmul Hossain Shanto, Afif Hossain, Mossadek Hossain, Soumya Sarkar, Shakib Al Hasan (c), Mehidy Hasan Miraz, Liton Das, Nurul Hasan (wk), Mustafizur Rahman, Taskin Ahmed, Hasan Mahmud

IND vs BAN Squad

India: KL Rahul, Rohit Sharma(c), Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Deepak Hooda, Dinesh Karthik(w), Ravichandran Ashwin, Bhuvneshwar Kumar, Mohammed Shami, Arshdeep Singh, Rishabh Pant, Axar Patel, Harshal Patel, Yuzvendra Chahal

Bangladesh: Najmul Hossain Shanto, Soumya Sarkar, Litton Das, Shakib Al Hasan(c), Afif Hossain, Mosaddek Hossain, Nurul Hasan(w), Yasir Ali, Mustafizur Rahman, Hasan Mahmud, Taskin Ahmed, Mehidy Hasan Miraz, Ebadot Hossain, Shoriful Islam, Nasum Ahmed