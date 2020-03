TIT vs CC Dream11 Team Prediction, Momentum One-Day Cup 2020, Match 27: Captain And Vice-Captain, Fantasy

Dream11 Tips And Predictions

Dream11 Team Titans vs Cape Cobras Prediction, Momentum One-Day Cup 2020 – Cricket Tips For Today’s TIT vs CC: The 2019 20 Momentum One Day Cup is a domestic one-day cricket tournament that is currently taking place in South Africa. It is the 39th edition of the championship, with the tournament running from 31 January to 21 March 2020. Titans are the defending champions.

TOSS – The toss between Titans vs Cape Cobras will take place at 4:30 PM (IST).

Time: 5:00 PM IST

Venue: Willowmoore Park, Benoni

My Dream11 Team

Dean Elgar, Aiden Markram (VC), Tony de Zorzi, Pieter Malan, Zubayr Hamza (C), Mangaliso Mosehle, Jason Smith, Grant Thomson, Thando Ntini, Junior Dala, Imraan Manack

TIT vs CC Probable Playing XIs

Titans: Theunis de Bruyn, Aiden Markram, Tony de Zorzi, Dean Elgar, Grant Thomson (C), Farhaan Behardien, Junior Dala, Imraan Manack, Rivaldo Moonsamy (WK), Matthew Arnold/Diego Rosier, Junior Dala

Cape Cobras: Pieter Malan, Zubayr Hamza (c), Mangaliso Mosehle (wk), Jonathan Bird, Jason Smith, Aviwe Mgijima, Dane Paterson, Akhona Mnyaka, Tsepo Ndwandwa, Dane Peidt, Thando Ntini

Captaincy and Vice-Captaincy Picks

Captain Options: Aiden Markram, Tony de Zorzi

Vice-captain Options: Pieter Malan, Aviwe Mgijima

Squads

Cape Cobras: Pieter Malan, Tayo Walbrugh, Zubayr Hamza(c), Jonathan Bird, Jason Smith, Aviwe Mgijima, Ferisco Adams, Dane Piedt, Mangaliso Mosehle(w), Tsepo Ndwandwa, Akhona Mnyaka, Rory Kleinveldt, Lizaad Williams, Hanno Kotze, Thando Ntini

Titans: Aiden Markram, Tony de Zorzi, Rivaldo Moonsamy(w), Dean Elgar, Grant Thomson(c), Farhaan Behardien, Dayyaan Galiem, Matthew Arnold, Khwezi Gumede, Imran Manack, Alfred Mothoa, Corbin Bosch, Gregory Mahlokwana, Diego Rosier

