TKR vs GUY Dream11 Team Prediction, Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For The 6ixty Men 2022, Match 5, At Warner Park, Basseterre, St Kitts

TOSS: The match toss between Trinbago Knight Riders & Guyana Amazon Warriors will take place at 9:30 PM IST

Start Time: 10:00 PM IST and 12:30 PM Local Time

Venue: Warner Park, Basseterre, St Kitts

TKR vs GUY My Dream11 Team

Tim Seifert (VC), Shai Hope, Shimron Hetmyer, Tion Webster, Charles Hemraj, Andre Russell (C), Akeal Hosein, Odean Smith, Ravi Rampaul, Veerasammy Permaul, Ronsford Beaton.

TKR vs GUY Probable XI

Trinbago Knight Riders: Leonardo Julien (wk), Tim Seifert, Tion Webster, Andre Russell, Seekkuge Prasanna, Terrance Hinds, Akeal Hosein, Ravi Rampaul (c), Khary Pierre, Jayden Seales, Anderson Phillip.

Guyana Amazon Warriors: Shai Hope (wk), Heinrich Klaasen, Shimron Hetmyer (c), Colin Ingram, Chandrapaul Hemraj, Odean Smith, Romario Shepherd, Keemo Paul, Ronsford Beaton, Veerasammy Permaul, Waqar Salamkheil.