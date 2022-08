UAE vs SIN Dream11 Team Prediction, United Arab Emirates vs Singapore: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For The Asia Cup 2022, 3rd Qualifier, At Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket, Oman

UAE vs SIN Dream11 Team Prediction, United Arab Emirates vs Singapore: Captain, Vice-Captain, Probable XIs

UAE vs SIN Dream11 Team Prediction, United Arab Emirates vs Singapore

UAE vs SIN Dream11 Team Prediction, United Arab Emirates vs Singapore: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For The Asia Cup 2022, 3rd Qualifier, Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket, Oman

My Dream11 Team United Arab Emirates vs Singapore Dream11 Team Prediction UAE VS SIN 2022: Best players list of UAE vs SIN, United Arab Emirates Dream11 Team Player List, Singapore Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips

TOSS: The match toss between United Arab Emirates & Singapore will take place at 7:00 PM IST

Start Time: 7:30 PM IST

Venue: Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket, Oman

UAE vs SIN My Dream11 Team

Vriitya Aravind, Rezza Gaznavi (vc), Chirag Suri, Manpreet Singh (c), Amjad Mahboob, Rohan Mustafa, Avi Dixit, Kaushif Daud, Amjad Mahboob, Ahmed Raza, Akshay Puri.

UAE vs SIN Probable XI

United Arab Emirates: Vriitya Aravind, Waseem Muhammad, Chirag Suri, CP Rizwan, Zawar Farid, Basil Hameed, Rohan Mustafa, Kaushif Daud, Zahoor Khan, Ahmed Raza, Junnaid Siddique.

Singapore: Rohan Rangarajan, Aritra Dutta, Rezza Gaznavi, Janak Prakash, Manpreet Singh, Surendran Chandramohan, Aryaman Sunil, Avi Dixit, Amjad Mahboob, Vinoth Baskaran, Akshay Puri.