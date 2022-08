USGC vs FBL Dream11 Team Prediction, USG Chemnitz vs Fuchse Berlin Lions: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS T10 Dresden 2022, Match 21, At Rugby cricket Dresden, Dresden, Germany

USGC vs FBL Dream11 Team Prediction, USG Chemnitz vs Fuchse Berlin Lions: Captain, Vice-Captain, Probable

USGC vs FBL Dream11 Team Prediction, USG Chemnitz vs Fuchse Berlin Lions

USGC vs FBL Dream11 Team Prediction, USG Chemnitz vs Fuchse Berlin Lions : Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS T10 Dresden 2022, Match 21, Rugby cricket Dresden, Dresden, Germany

My Dream11 Team USG Chemnitz vs Fuchse Berlin Lions Dream11 Team Prediction USGC vs FBL 2022: Best players list of USGC vs FBL, USG Chemnitz Dream11 Team Player List, Fuchse Berlin Lions Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips

TOSS: The match toss between USG Chemnitz & Fuchse Berlin Lions will take place at 11:30 PM IST

Start Time: 12 PM IST

Venue: Rugby cricket Dresden, Dresden, Germany

USGC vs FBL My Dream11 Team

Amy Jones, Shafali Verma, Smriti Mandhana(c), Alice Capsey, Sneh Rana, Deepti Sharma, Katherine Brunt, Harmanpreet Kaur, Sophie Ecclestone, Renuka Singh (vc), Sarah Glenn.

USGC vs FBL Probable XI

USG Chemnitz: Gopinath Manoharan, Sandeep Shivalingegowda, Sibaji Roy, Anand Vishwam, Vishnu Srinivasan, Muthur Rakshithkumar, Abdul Basir Andar, Tirumalesh Malleshgowda, Momand Ebadullah, Suhas Bhat, Yousaf Obaid.

Fuchse Berlin Lions: Ravidu Arumadura, Vinny Muruhesapillai, Stefane Siriwardana, Derek Seto, AB Gazizadeh, Imran Muhammad-II, Chathula Rabukkanage, Nouman Stanikzai, Praveen Nattramilarasu, Dinesh Loronsu-Hewa, Shashith Haluge.