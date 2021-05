VG vs ARS Dream11 Team Tips, Fantasy Cricket Predictions ECS T10 Krefeld: Captain, Vice-captain For VfB Gelsenkirchen vs Aachen Rising Stars, Today’s Probable XIs at Bayer Uerdingen Cricket Ground on May 21 Friday

VG vs ARS Dream11 Team Tips, Fantasy Cricket Predictions ECS T10 Krefeld: Captain, Vice-captain For VfB Ge

VG vs ARS Dream11 Team Tips, Fantasy Cricket Predictions ECS T10 Krefeld

VfB Gelsenkirchen vs Aachen Rising Stars Dream11 Team Prediction ECS T10 Krefeld

TOSS: The ECS T10 Krefeld match toss between VfB Gelsenkirchen vs Aachen Rising Stars will take place at 4 & 6 PM IST May 21 Friday

Time: 4:30 & 6:30 PM IST

Venue: Bayer Uerdingen Cricket Ground

VG vs ARS My Dream11 Team

Wicketkeepers Sagar Kataria, Swapnil Varhade

Batters Faheem Jan, Varun Reddy, Kamran Khan-II, Mezeyn Kamal (vc)

All-rounders Shahidullah Arman, Osman Shirzad (c)

Bowlers Vignaesh Sankaran, Safi Khan, Javed Khan

VG vs ARS Probable Playing XIs

VfB Gelsenkirchen: Mirwali Jabarkheel, Mubashir Hussain, Shahidullah Arman, Swapnil Varhade (c/wk), Vignesh Sankaran, Suliman Hugakhil, Phanish Rachuru, Shrutarv Awasthi, Kamran Khan, Anil Kavi

Aachen Rising Stars: Varun Reddy (c), Sagar Kataria (wk), Faheem Jan, Asif Rauf, Javed Khan, Dipankar Banerjee, Azam Temorai, Safi Khan, Osman Shirzad, Ahmad Shirzad, Gulistan Muhammad,

VG vs ARS Squads

VfB Gelsenkirchen: Mirwali Jabarkheel, Mubashir Hussain, Shahidullah Arman, Swapnil Varhade (c/wk), Vignesh Sankaran, Suliman Hugakhil, Phanish Rachuru, Shrutarv Awasthi, Kamran Khan, Anil Kavi, Afzal Pathan, Phanish Rachuru, Arvind Raju.

Aachen Rising Stars: Varun Reddy (c), Sagar Kataria (wk), Faheem Jan, Asif Rauf, Javed Khan, Dipankar Banerjee, Azam Temorai, Safi Khan, Osman Shirzad, Ahmad Shirzad, Gulistan Muhammad, Asad Abbas, Muhammad Aziz, Puneet Atal.

