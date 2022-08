VG vs BYB Dream11 Team Prediction, VFB Gelsenkirchen vs Bayer Boosters: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS Krefeld 2022, Match 28, At Bayer Uerdingen Cricket Ground, Krefeld

VG vs BYB Dream11 Team Prediction, VFB Gelsenkirchen vs Bayer Boosters: Captain, Vice-Captain, Probable XI

VG vs BYB Dream11 Team Prediction, VFB Gelsenkirchen vs Bayer Boosters

VG vs BYB Dream11 Team Prediction, VFB Gelsenkirchen vs Bayer Boosters: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS Krefeld 2022, Match 28, Bayer Uerdingen Cricket Ground, Krefeld

My Dream11 Team VFB Gelsenkirchen vs Bayer Boosters Dream11 Team Prediction VG VS BYB 2022: Best players list of VG vs BYB, VFB Gelsenkirchen Dream11 Team Player List, Bayer Boosters Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips

TOSS: The match toss between VFB Gelsenkirchen & Bayer Boosters will take place at 5:30 PM IST

Start Time: 6:00 PM IST

Venue: Bayer Uerdingen Cricket Ground, Krefeld

VG vs BYB My Dream11 Team

Satya Srinivas, Syed Waqar Hussain, Aritharan Vaseekaran, Kumar Mahendran, Punith Murugesh, Thinesh Rajakulasingam, Alom Dhaly (c), Thivakaran Aritharan (vc), Janarthanam Mani, Pakee Praba, Sanjeevan Vignesh.

VG vs BYB Probable XI

VFB Gelsenkirchen: Satya Srinivas, Mirwali Jabarkheel, Alom Dhaly, Punith Murugesh , Suliman Hugakhil, Naresh Pavaluru, Vinit Joshi, Syed Waqar Hussain, Nikin Bhargav, K Sahasranaman, Shrutarv Awasthi.

Bayer Boosters: Ahilan Ravinthran, Sakeshkanth Indran, Kumar Mahendran, Srikanth Vaka , Thivakaran Aritharan, Aritharan Vaseekaran, Janarthanam Mani, Thinesh Rajakulasingam, Gobinath Navarathinam, Pakee Praba, Sanjeevan Vignesh.