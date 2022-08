VG vs LEM Dream11 Team Prediction, VFB Gelsenkirchen vs TV & TBV Lemgo: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS Krefeld 2022, Match 23, At Bayer Uerdingen Cricket Ground, Krefeld

VG vs LEM Dream11 Team Prediction, VFB Gelsenkirchen vs TV & TBV Lemgo: Captain, Vice-Captain, Probable XI

TOSS: The match toss between VFB Gelsenkirchen & TV & TBV Lemgo will take place at 3:30 PM IST

Start Time: 4:00 PM IST

Venue: Bayer Uerdingen Cricket Ground, Krefeld

VG vs LEM My Dream11 Team

Satya Srinivas, Satnam Singh-l, Alom Dhaly, Romal Barakzai, Punith Murghesh, Suliman Hugakhil, Mudassar Iqbal (vc), Hitesh Jindal (c), Ankit Tomar, Krishnan Sahasranaman, Safi Rahman.

VG vs LEM Probable XI

VFB Gelsenkirchen: Satya Srinivas (wk), Mirwali Jabarkheel, Alom Dhaly, Punith Murugesh, Surya Subramanian, Hitesh Jindal, Suliman Hugakhil, Dhamodharan Madanagopal, Krishnan Sahasranaman, Mezeyn Kamal, Vignaesh Sankaran.

TV & TBV Lemgo: Khatibullah Abdulrahimzai (wk), Akshay Gupta, Satnam Singh-I, Romal Barakzai, Mudassar Iqbal, Rizwan Babar, Daljeet Singh-I, Navjot Singh-I, Ankit Tomar, Thusitha Ratnayake, Safi Rahman.