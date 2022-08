There goes #TeamIndia bagging their 4th win in the series making it 4-1.

Watch the India tour of West Indies LIVE, only on #FanCode 👉 https://t.co/RCdQk1l7GU@BCCI @windiescricket#WIvIND #INDvsWIonFanCode #INDvsWI pic.twitter.com/brtCoH9kE0

— FanCode (@FanCode) August 7, 2022