VIK VS BER Dream11 Team Prediction, FC Viktoria Berlin vs Berlin CC: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS T10 Dresden 2022, Quarter Final 1, At Rugby Cricket, Dresden, Germany

VIK VS BER Dream11 Team Prediction, FC Viktoria Berlin vs Berlin CC : Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS T10 Dresden 2022, Quarter Final 1, Rugby Cricket, Dresden, Germany

TOSS: The match toss between FC Viktoria Berlin & Berlin CC will take place at 11:30 PM IST

Start Time: 12 PM IST

Venue: Rugby Cricket, Dresden, Germany

VIK VS BER My Dream11 Team

Z Haider, Z Mahmood (c), A Garje, S Kataria (vc), S Lal, Z Sahi, N Kraiger, J Vashisht, E Latif, M Tiwari, I Bukhari

VIK VS BER Probable XI

FC Viktoria Berlin: Zamir Haider, Shahbaz Muhammad, Waleed Aslam(c), Akhil Garje, Shahid Ali, Zahid Mahmood, Parshant Godara, Talal Khan, Zeeshan Sahi, Andi Mirza, Shoib Akhtar.

Berlin CC: Sagar Kataria, Saddam Gill, Sahil Lal, Jatinder Vashisht, Awais Zafar(c), Ata Ahmad, Abhilash Anantharam(wk), Nick Kraiger, Manish Tiwari, Imran Bukhari, Karan Singh.