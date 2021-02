WAR vs CC Dream11 Team Prediction Tips And Hints 9th Match: Fantasy 11 For Today’s South Africa T20 Challenge February 23, 2021 2:00 PM IST Tuesday

WAR vs CC Dream11 Team Prediction Tips And Hints 9th Match: Fantasy 11 For Today's South Africa T20 Challe

TOSS: The South Africa T20 Challenge match toss between Warriors vs Cape Cobras will take place at 1:30 PM IST – February 23.

Time: 2:00 PM IST

Venue: Kingsmead, Durban

WAR vs CC My Dream11 Team

Kyle Verreynne, Sinethemba Qeshile, Tony de Zorzi, Christiaan Jonker, Zubair Hamza, Ayabulela Gqamane, George Linde, Calvin Savage, Corbin Bosch, Anrich Nortje, Marco Jansen

Captain: George Linde Vice-captain: Ayabulela Gqamane

Likely 11

Warriors

Marco Marais, Jon Jon Smuts, Triston Stubbs, Sinethemba Qeshile, Gihahn Cloete, Lesiba Ngoepe, Lizo Makosi, Anrich Nortje, Marco Jansen, Glenton Stuurman, Ayabulela Gqamane

Cape Cobras

Calvin Savage, Tony de Zorzi, Kyle Verreynne, Zubair Hamza, Christiaan Jonker, Jason Smith, George Linde, Onke Nyaku, Imran Manack, Siyabonga Mahima, Corbin Bosch

SQUADS

Warriors

Sinethemba Qeshile, Gihahn Cloete, Jon-Jon Smuts, Wihan Lubbe, Lesiba Nqoepe, Marco Marais, Ayabulela Gqamane, Marco Jansen, Glenton Stuurman, Anrich Nortje, Tshepo Ntuli, Mthiwekaya Nabe, Stefan Tait, Lizo Makosi, Triston Stubbs, Jade de Klerk

Cape Cobras

Tony de Zorzi, Calvin Savage, Christiaan Jonker, Corbin Bosch, George Linde, Hlomla Hanabe, Imraan Manack, Janneman Malan, Jason Smith, Kyle Verreynne, Nandre Burger, Onke Nyaku, Siyabonga Mahima, Tshepo Moreki, Ziyaad Abrahams, Zubayr Hamza

