WAR-XI vs LEG-XI Dream11 Team Prediction Karbonn Andhra T20 2020: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today’s Warriors XI vs Legends XI T20 Match at PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram 9.30 AM IST October 29 Thursday

WAR-XI vs LEG-XI Dream11 Team Prediction Karbonn Andhra T20 2020: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing T

Dream11 Tips And Prediction

Warriors XI vs Legends XI Dream11 Team Prediction Karbonn Andhra T20 2020 – Fantasy Playing Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips, Probable XIs For Today’s WAR-XI vs LEG-XI at PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram: In another high-voltage battle of Karbonn Andhra T20 2020 2020, Warriors XI will take on Legends XI in the match no. 15 at the PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram Thursday – October 29. Here is the Karbonn Andhra T20 Dream11 Guru Tips and WAR-XI vs LEG-XI Dream11 Team Prediction, WAR-XI vs LEG-XI Fantasy Cricket Prediction T20 game, WAR-XI vs LEG-XI Probable XIs Karbonn Andhra T20, Fantasy Cricket Prediction – Warriors XI vs Legends XI.

TOSS: The Karbonn Andhra T20 2020 match toss between Warriors XI vs Legends XI will take place at 9 AM (IST) – October 28.

Time: 9.30 AM IST

Venue: Dr. PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram.

WAR-XI vs LEG-XI My Dream11 Team

Wicketkeeper: B Sivacharan Singh

Batsmen: M Raju Kulayappa, Sk Noor Basha, PP Manohar, B Satwik

All-rounders: Prasanth Kumar, Mohammad Rafi, K Karanshinde

Bowlers: I Kartik Raman, GS Ashish Reddy, E Dharani Kumar

WAR-XI vs LEG-XI Dream11 Prediction

WARRIORS XI (WAR-XI) Key Players

P Saran-Teja (WK)

Murumulla Sriram

M Harshavardhan

R Atchutha-Rao

Prasanth Kumar

Legends XI (LEG-XI) Key Players

B Sivacharan Singh (WK)

K N Prudhvi Raj

G Jayawardhane

K Karanshinde

M Raju Kulayappa

WAR-XI vs LEG-XI Probable Playing XIs

Warriors XI: P Saran-Teja (WK), Murumulla Sriram, M Harshavardhan, R Atchutha-Rao, Prasanth Kumar, Mohammad Rafi, SK Md-Kamil, PP Manohar, B Satwik, J Durga-Kumar, E Dharani Kumar.

Legends XI: B Sivacharan Singh (WK), K N Prudhvi Raj, G Jayawardhane, K Karanshinde, M Raju Kulayappa, Sk Noor Basha, K Maheep Kumar, S Charan Sai Teja, G Manish, GS Ashish Reddy, I Kartik Raman.

WAR-XI vs LEG-XI SQUADS

Warriors XI (WAR-XI): P Saran-Teja, Murumulla Sriram, E Dharani Kumar, Kolla Kranthi Kiran, Pranith Manyala, M Harshavardhan, R Atchutha-Rao, Prasanth Kumar, Mohammad Rafi, SK Md-Kamil, B Satwik, PP Manohar, K Ajay Kumar, J Vinod-Naidu, V Ujjwal, J Durga-Kumar.

Legends XI (LEG-XI): B Sivacharan Singh, K N Prudhvi Raj, G Jayawardhane, K Karanshinde, M Raju Kulayappa, Sk Noor Basha, K Maheep Kumar, S Charan Sai Teja, G Manish, GS Ashish Reddy, I Kartik Raman, M Harishankar Reddy, S K Ismail, B Sai Vignesh, V Venu.

Check Dream11 Prediction/ WAR-XI Dream11 Team/ LEG-XI Dream11 Team/ Warriors XI Dream11 Team Prediction/ Legends XI Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips Karbonn Andhra T20 2020/ Online Cricket Tips and more.