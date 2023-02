Best players list of South Africa Women vs Bangladesh Women, South Africa Women Dream11 Team Player List, Bangladesh Women Dream11 Team Player List, Women's T20 World Cup Dream11 Guru Tips.

The match toss between South Africa Women vs Bangladesh Women will take place at 10:00 PM IST

21 February, 10:30 PM IST

Newlands, Cape Town

SA-W vs BD-W My Dream11 Team

: Nigar Sultana, Shamima Sultana

: Laura Wolvaardt (c)

: Chloe Tryon, Marizanne Kapp (vc), Rumana Ahmed, Nadine de Klerk, Shorna Akter

: Shabnim Ismail, Nonkululeko Mlaba, Marufa Akter

SA-W vs BD-W Probable XI

Laura Wolvaardt, Tazmin Brits, Marizanne Kapp, Sune Luus (c), Chloe Tryon, Delmi Tucker, Nadine de Klerk, Sinalo Jafta (wk), Shabnim Ismail, Ayabonga Khaka and Nonkululeko Mlaba.

Shamima Sultana (wk), Murshida Khatun, Sobhana Mostary, Nigar Sultana (c), Shorna Akter, Rumana Ahmed, Ritu Moni, Nahida Akter, Fahima Khatun, Salma Khatun and Marufa Akter