एशेज सीरीज (AUS vs ENG Test) के चौथे मुकाबले में इंग्‍लैंड की टीम (England Cricket Team) हार से मामूली अंतर से बच गई. जेम्‍स एंडरसन (James Anderson) और स्‍टुअर्ट ब्राड (Stuart Broad) की आखिरी जोड़ी को ऑस्‍ट्रेलिया बल्‍लेबाज नहीं तोड़ पाए और वो एक विकेट से मैच अपने नाम करने से चूक गए. भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाजी कोच आर श्रीधर (R Sridhar) ने इस प्रकरण पर मजेदार ट्वीट किया. उन्‍होंने लिखा, “मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता लेकिन इस पूरे प्रकरण ने मेरी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की यादें ताजा कर दी. इंग्‍लैंड क्रिकेट टीम हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) और रविचंद्रन अश्विन (Ravichandra Ashwin) की मदद से ऐसा कर सकती है.

Can’t help but get nostalgic about this situation here at the @scg @ECB_cricket could do with @ashwinravi99 & @Hanumavihari here 😉#Ashes#rivettingtestmatchcricket

— R SRIDHAR (@coach_rsridhar) January 9, 2022