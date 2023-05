LIVE CSK vs GT IPL Final: बारिश के कारण टॉस में देरी, जानें कब तक स्टार्ट होगा फाइनल मैच

IPL 2023 Final Weather Report, CSK vs GT Match Today: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के फाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होना है लेकिन टॉस से पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश ने दस्तक दे दी है. बारिश के कारण पिच और मैदान को कवर्स से ढक दिया गया है.

? Update

It's raining ?️ in Ahmedabad & the TOSS has been delayed!

Stay Tuned for more updates.

Follow the match ▶️ https://t.co/IUkeFQS4Il#TATAIPL | #Final | #CSKvGT pic.twitter.com/eGuqO05EGr

— IndianPremierLeague (@IPL) May 28, 2023