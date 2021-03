India vs England, 1st T20I: भारत-इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 12 मार्च को पहला टी20 मैच खेला जा रहा है, जिसका बीसीसीआई कप्तान सौरव गांगुली भी लुत्फ उठाने पहुंचे हैं. उनके अलावा बीसीसीआई सचिन जय शाह को भी उनके साथ देखा गया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Really good to see Sourav Ganguly have come to see the match in the stadium. pic.twitter.com/i1YzcH8SQu

— CricketMAN2 (@man4_cricket) March 12, 2021