पर्थ क्रिकेट ग्राउंड में गुरुवार को खेले गए T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हराकर तहलका मचा दिया। जिम्बाब्वे के आठ विकेट पर 130 रनों के जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में आठ विकेट विकेट खोकर 129 रन ही बना सकी।

पाकिस्तान टीम की यह लगातार दूसरी हार है और उनके सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की ओर से शान मसूद (44) और मोहम्मद नवाज (22) ने सबसे ज्यादा रन बनाए। वहीं, जिम्बाब्वे की ओर से सिकंदर रजा ने तीन विकेट और ब्रैड इवांस ने दो विकेट झटके। इस शर्मनाक हार के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ी जमकर ट्रोल हो रहे हैं और कई यूजर्स मजाकिया मीम्स शेयर कर रहे हैं।

Aaj To Bas Avengers Se Match Tha Is Liye Har Gaye.. Uganda Se Hota To 100% Jeet Jate…#PAKvsZIM pic.twitter.com/WAmRCLlsKa

— Bilal Hassan (@iambilal1993) October 27, 2022