संदीप लामिछाने ने रच दिया इतिहास, सबसे तेज ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज

एसीसी मेन्स प्रीमियर कप 2023 में नेपाल के गेंदबाज संदीप लामिछाने ने ओमान के खिलाफ इतिहास रच दिया. संदीप ने 3 विकेट लेने के साथ ही वनडे क्रिकेट में विकेट का सैकड़ा पूरा कर लिया. संदीप लामिछाने ने वनडे इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का बड़ा कारनामा किया. राशिद को पछाड़ते हुए नेपाल के इस गेंदबाज ने ये उपलब्धि अपने नाम की. उन्होंने 42 मैचों में 100 वनडे विकेट पूरे किए. इससे पहले राशिद खान ने 44 मैचों में 100 विकेट झटके थे.

ODI में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज

इस मैच की बात की जाए तो नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 310 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. नेपाल की ओर से कुसल मल्ला ने 108 और सोमपाल ने 63 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में ओमान की टीम 46.3 ओवरों में 226 रनों पर ढेर हो गई. ओमान की ओर से मोहम्मद नदीम ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए. ओमान के 3 बल्लेबाजं को संदीप लामिछाने ने अपना शिकार बनाया.

