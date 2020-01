क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाजों अक्सर लंबे-लंबे छक्के लगाते दिखते हैं, खासकर कि टी20 फॉर्मेट में जहां गेंदबाजों के लिए हालात कहीं ज्यादा मुश्किल होते हैं। लेकिन कई ऐसे मौके आते है जब गेंदबाज अपने प्रदर्शन से बल्लेबाज के साथ साथ फैंस को भी हैरान कर देते हैं। बिग बैश लीग 2019-20 के 30वें मैच के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला।

मेलबर्न रेनेगेड्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच खेले गए मैच के दौरान 21 साल के तेज गेंदबाज लांस मॉरिस की गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शॉन मार्श का बल्ला दो भागों में टूट गया।

“भारत दौरे पर भी छाप छोड़ेंगे ‘नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज’ मार्नस लाबुशाने”

बात रेनेगेड्स टीम की पारी के चौथे ओवर की है। मार्कस हैरिस के साथ पारी की शुरुआत करने आए मार्श का सामना मॉरिस से था। ओवर की आखिरी गेंद पर मार्श ने ड्राइव लगाने की कोशिश की जिसके बाद उनका बल्ला दो भागों में टूट गया।

Lance ‘Wild Thing’ Morris has his first Big Bash victim… Shaun Marsh’s bat!! #BBL09 pic.twitter.com/p4c0OtHEGM

— KFC Big Bash League (@BBL) January 10, 2020