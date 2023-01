Bangladesh Premier League: FBA vs SYL Dream11 Team Prediction, Barishal vs Strikers: Captain, Vice-Captain

TOSS: The match toss between Fortune Barishal & Sylhet Strikers will take place at 6:00 PM IST

Start Time: 06:30 PM IST

Venue: Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka

FBA vs SYL My Dream11 Team

Wicket-Keeper: M Rahim, R Gurbaz

Batsmen: Mahmudullah, N Hossain Shanto, Z Hasan

All-Rounders: S Al Hasan, C Ackermann, M Hasan Miraz

Bowlers: M Amir, K Islam Rabbi, M Rahmanm Raja

FBA vs SYL Probable XI

Fortrune Barishal (FBA): Rahmanullah Gurbaz (wk), Rahkeem Cornwall, Anamul Haque Bijoy, Haider Ali, Shakib Al Hasan (C), Fazle Mahmud, Mahmudullah, Mehidy Hasan Miraz, Naveen-ul-Haq, Ebadot Hossain, Khaled Ahmed.

Sylhet Strikers (SYL): Najmul Hossain Shanto, Colin Ackermann, Zakir Hasan, Mushfiqur Rahim (wk), Towhid Hridoy, Akbar Ali, Thisara Perera, Imad Wasim, Mashrafe Mortaza (c), Mohammad Amir, Rejaur Rahman Raja.

