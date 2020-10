CHA-XI vs LEG-XI Dream11 Team-XI Prediction: Captain, Fantasy Tips & Predicted XIs For Today’s Andhra T20 2020

CHA-XI vs LEG-XI Dream11 Team-XI Prediction: Captain, Fantasy Tips & Predicted XIs For Today's Andhra T20

CHA-XI vs LEG-XI Dream11 Tips And Prediction

Chargers XI vs Legends XI Dream11 Team Prediction Andhra T20 2020 – Fantasy Cricket Tips, Probable XIs For Today's CHA-XI vs LEG-XI at Rural Development Trust Stadium, Anantapur

TOSS: The Andhra T20 match toss between Chargers XI and Legends XI will take place at 1.00 PM (IST) – October 22.

Time: 1:30 PM IST

Venue: Rural Development Trust Stadium, Anantapur

CHA-XI vs LEG-XI My Dream11 Team

Bodapati Sumanth (captain), M Harishankar Reddy (vice-captain), K Karanshinde, Nitish Kumar Reddy, G Manis, Bandaru Ayyappa, S K Ismail, Kona Srikar-Bharat, B Sivacharan Singh, P Avinash, G Jayawardhane

CHA-XI vs LEG-XI Probable Playing XIs

Chargers XI: Kona Srikar-Bharat, P Avinash, SK Rashid, K Dheeraj Lakshman, Y Sandeep, Bodapati Sumanth, Nitish Kumar Reddy, KP Sai Rahul, B Vinay, B Santosh Kumar, Bandaru Ayyappa

Legends XI: B Sivacharan Singh, K N Prudhvi Raj, G Jayawardhane, K Karanshinde, M Raju Kulayappa, Sk Noor Basha, K Maheep Kumar, S Charan Sai Teja, G Manish, GS Ashish Reddy, I Kartik Raman

CHA-XI vs LEG-XI Squads

Chargers XI: K Sai Rahul, Bandaru Ayyappa, B Santosh Kumar, C Siddharth, Y Pramod, A Brahma Teja, B Vinay, N Madhav, Kona Srikar-Bharat, P Avinash, Y Sandeep, K Dheeraj Lakshman, S Rashid, Bodapati Sumanth, Nitish Kumar Reddy

Legends XI: S Charan Sai Teja, Manish Golamaru, I Kartik Raman, S K Ismail, M Harishankar Reddy, K Karanshinde, S Noor Basha, GS Ashish Reddy, B Sai Vignesh, V Venu, B Sivacharan Singh, K N Prudhvi Raj, Guramkonda Jayawardhane, Raju Kulayappa, K Maheep Kumar

