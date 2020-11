DOL vs CC Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Predicted XIs For Today’s CSA 4-Day Franchise Series November 23

DOL vs CC Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Predicted XIs For Today's CSA 4-Day Franchise Series Nov

DOL vs CC Dream11 Tips And Prediction

Dolphins vs Cape Cobras Dream11 Team Prediction CSA 4-Day Franchise Series 2020 – Fantasy Cricket Tips, Probable XIs For Today's DOL vs CC at Kingsmead, Durban:

TOSS: The CSA 4-Day Franchise Series match toss between Dolphins and Cape Cobras will take place at 12.00 PM (IST) – November 23 in India.

TOSS: The CSA 4-Day Franchise Series match toss between Dolphins and Cape Cobras will take place at 12.00 PM (IST) – November 23 in India.

Time: 12.30 PM IST

Venue: Kingsmead, Durban.

DOL vs CC My Dream11 Team

Kyle Verreynne (captain), Keegan Petersen (vice-captain), Ruan de Swardt, Keshav Maharaj, Lifa Ntanzi, Tshepo Moreki, Ziyaad Abrahams, Sarel Erwee, Marques Ackerman, Zubayr Hamza, George Linde

DOL vs CC Probable Playing XIs

Dolphins: Sarel Erwee, Grant Roelofsen, Keegan Petersen, Marques Ackerman, Khaya Zondo, Senuran Muthusamy, Andile Phehlukwayo, Ruan de Swardt, Keshav Maharaj, Ottniel Baartman, Lifa Ntanzi

Cape Cobras: Janneman Malan, Pieter Malan, Zubayr Hamza, Tony de Zorzi, Kyle Verreynne, Onke Nyaku, George Linde, Nandre Burger, Tshepo Moreki, Isma-eel Gafieldien, Ziyaad Abrahams

DOL vs CC Full Squads

Dolphins: Sarel Erwee, Grant Roelofsen (wk), Keegan Petersen, Marques Ackerman (captain), Khaya Zondo, Senuran Muthusamy, Andile Phehlukwayo, Ruan de Swardt, Keshav Maharaj, Ottniel Baartman, Lifa Ntanzi, Robbie Frylinck, Prenelan Subrayen, Eathan Bosch, Daryn Dupavillon

Cape Cobras: Janneman Malan, Pieter Malan, Zubayr Hamza (captain), Tony de Zorzi, Kyle Verreynne (wk), Isma-eel Gafieldien, George Linde, Onke Nyaku, Nandre Burger, Tshepo Moreki, Ziyaad Abrahams, Akhona Mnyaka, Aviwe Mgijima, Corbin Bosch, Jason Smith

