DOL vs CC Dream11 Team Prediction Tips And Hints 2nd Match: Fantasy 11 For Today’s South Africa T20 Challenge February 19, 2021 6:00 PM IST Friday

Dolphins vs Cape Cobras Dream11 Team Prediction South Africa T20 Challenge – Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today’s DOL vs CC in Kingsmead, Durban: In the second match of the T20 tournament, Dolphins will take on Cape Cobras. Dolphins vs Cape Cobras Dream11 Team Prediction Dream11 South Africa T20 Challenge – Check My Dream11 Team, Best players list of DOL vs CC, Dream11 South Africa T20 Challenge, Dolphins Dream11 Team Player List, Cape Cobras Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Dolphins vs Cape Cobras One-Day match, Online Cricket Tips DOL vs CC One-Day match, Online Cricket Dolphins vs Cape Cobras Dream11 South Africa T20 Challenge, Fantasy Playing Tips – Dream11 South Africa T20 Challenge

TOSS: The South Africa T20 Challenge match toss between Dolphins and Cape Cobras will take place at 5:30 PM IST – February 19.

Time: 6:00 PM IST

Venue: Kingsmead, Durban

DOL vs CC My Dream11 Team

David Miller (captain), Robbie Frylinck (vice-captain), Grant Roelofsen, Kyle Verreynne, Khaya Zondo, Janneman Malan, Andile Phehlukwayo, George Linde, Keshav Maharaj, Imraan Manack, Siyabonga Mahima

DOL vs CC My Probable XIs

Dolphins: Grant Roelofsen, Sarel Erwee, Khaya Zondo, David Miller, Robbie Frylinck, Ruan de Swardt, Andile Phehlukwayo, Keshav Maharaj, Senuran Muthusamy, Ottneil Baartman, Prenelan Subrayen

Cape Cobras: Tony de Zorzi, Kyle Verreynne, Janneman Malan, Zubayr Hamza, Calvin Savage, George Linde, George Linde, Christiaan Jonker, Imraan Manack, Nandre Burger, Siyabonga Mahima

DOL vs CC Full Squads

Dolphins: Sarel Erwee, Keegan Petersen, Khaya Zondo, David Miller, Mangaliso Mosehle (wk), Andile Phehlukwayo, Keshav Mahar (captain), Robbie Frylinck, Prenelan Subrayen, Senuran Muthusamy, Eathan Bosch, Grant Roelofsen, Ruan de Swardt, Kerwin Mungroo, Ottniel Baartman, Daryn Dupavillon

Cape Cobras: Janneman Malan, Zubayr Hamza, Tony de Zorzi (captain), Jason Smith, Kyle Verreynne (wk), Calvin Savage, George Linde, Corbin Bosch, Onke Nyaku, Siyabonga Mahima, Hlomla Hanabe, Imran Manack, Nandre Burger, Ziyaad Abrahams, Tshepo Moreki, Christiaan Jonker

