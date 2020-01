Dream11 Team Prediction India Under-19 vs South Africa Under-19: Captain And Vice Captain For Today Quadra

Dream11 Prediction and Tips

Dream11 Team Prediction India Under-19 vs South Africa Under-19: Captain And Vice Captain For Today Quadrangular U19 Series Final IN-U19 vs SA U-19 at Kingsmead in Durban 1:00 PM IST January 9 : IN-U19 vs SA U-19 Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice Captain and Probable Playing XI for Today Qatar T10 League, PCB Dynamites vs PCB Blasters: Between PCB Dynamites vs PCB Blasters. Also Check PCB Blasters Dream 11 Team Player List, PCB Dynamites Dream11 Team Player List and Dream11 Guru Fantasy Tips.

Toss at 12:30 PM IST Match begins at 1:00 PM IST

Your captaincy picks should be from Yashasvi Jaiswal, Divyansh Saxena, Bryce Parsons, Tilak Varma, Sushant Mishra, Priyam Garg

Your top picks from the game should include Bryce Parsons, Mondli Khumalo, Yashasvi Jaiswal, Divyansh Saxena

IN-U19 vs SA U-19 Dream11 Team Prediction

Kumar Kushagra, Priyam Garg, Divyansh Saxena (VICE CAPTAIN), Yashasvi Jaiswal (CAPTAIN), Jonathan Bird, Tilak Varma, Bryce Parsons, Sushant Mishra, Vidyadhar Patil, Mondli Khumalo, Odirile Modimokoane

IN-U19 vs SA U-19 Probable XI

South Africa U19: Andrew Louw, Bryce Parsons (C), Jonathan Bird, Manje Levert, Luke Beaufort, Jack Lees, Khanya Cotani (WK), Tiaan van Vuuren, Mondli Khumalo, Odirile Modimokoane, Achille Cloete

India U19: Yashasvi Jaiswal, Divyansh Saxena, Tilak Varma, Priyam Garg (C), Shashwat Rawat/Siddhesh Veer, Kumar Kushagra (WK), Atharva Ankolekar, Ravi Bishnoi, Kartik Tyagi, Sushant Mishra, Vidyadhar Patil

IN-U19 vs SA U-19 Squads

South Africa U19: Andrew Louw, Bryce Parsons (C), Jonathan Bird, Manje Levert, Luke Beaufort, Jack Lees, Tyrese Karelse, Khanya Cotani (WK), Tiaan van Vuuren, Mondli Khumalo, Odirile Modimokoane, Jack Lees, Tyrese Karelse, Achille Cloete, Merrick Brett, Gerald Coetzee, Pheko Moletsane

India U19: Yashasvi Jaiswal, Divyansh Saxena, Tilak Varma, Priyam Garg (C), Shashwat Rawat/Siddhesh Veer, Kumar Kushagra (WK), Atharva Ankolekar, Ravi Bishnoi, Kartik Tyagi, Sushant Mishra, Vidyadhar Patil, CTL Rakshan, Divyansh Joshi, Akash Singh, Shashwat Rawat/Siddhesh Veer, Dhruv Jurel

Check Dream11 Prediction / IN-U19 Dream11 Team / PCB Blasters Dream11 Team / PCB Dynamites Dream11 Team / SA U-19 Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more