Dream11 Team SLBP-XI vs WI, One-Day Warm-up Match – Cricket Prediction Tips For Today’s Match Sri Lanka B

SLBP-XI vs WIDream11 Tips and Predictions

Check Dream11 Team Sri Lanka BPXI vs West Indies, One-Day Warm-up match Cricket Prediction Tips For Today’s Match: Sri Lanka BPXI vs West Indies Dream11 Team – Check My Dream11 Team, Best players, West Indies Dream 11 Team Player List, Sri Lanka BPXI Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips, Online Cricket Tips

Never miss out on the latest updates – Follow: CricketCountry on Twitter

Here is today’s Dream11 pick for SLBP-XI vs WI

My Dream11 Team

Dinesh Chandimal, Shai Hope (VICE CAPTAIN), Nicholas Pooran, Darren Bravo (CAPTAIN), Lahiru Thirimanne, Bhanuka Rajapaksa, Asela Gunaratne, Thikshila De Silva, Sheldon Cottrell, Alzarri Joseph, Asitha Fernando

The match starts at 10:00 AM IST

SLBP-XI vs WI Predicted 11

West Indies: Sunil Ambris, Brandon King, Shai Hope, Darren Bravo, Nicholas Pooran, Kieron Pollard (C), Roston Chase, Sheldon Cottrell, Jason Holder, Alzarri Joseph, Hayden Walsh, Fabian Allen, Rovman Powell, Romario Shepherd, Keemo Paul,

Sri Lanka Board President XI: Lahiru Thirimanne, Pathum Nissanka, Dinesh Chandimal, Bhanuka Rajapaksa, Asela Gunaratne, Minod Bhanuka, Ramesh Mendis, Amila Aponsu, Asitha Fernando, Kasun Rajitha, Vishwa Fernando, Ashen Bandara, Thikshila De Silva, Pulina Tharanga

SLBP-XI vs WI Squads

West Indies: Sunil Ambris, Brandon King, Shai Hope, Darren Bravo, Nicholas Pooran, Kieron Pollard (C), Roston Chase, Sheldon Cottrell, Jason Holder, Alzarri Joseph, Hayden Walsh, Fabian Allen, Rovman Powell, Romario Shepherd, Keemo Paul,

Sri Lanka Board President XI: Lahiru Thirimanne, Pathum Nissanka, Dinesh Chandimal, Bhanuka Rajapaksa, Asela Gunaratne, Minod Bhanuka, Ramesh Mendis, Amila Aponsu, Asitha Fernando, Kasun Rajitha, Vishwa Fernando, Ashen Bandara, Thikshila De Silva, Pulina Tharanga

Check Dream11 Prediction / BD Dream11 Team / MAK Dream11 Team / SLBP-XI vs WI Dream 11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more