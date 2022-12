FUJ vs SHA Dream11 Team Prediction, Fujairah vs Sharjah: Captain, Vice-Captain, Probable XIs for Emirates

My Dream11 Team Fujairah vs Sharjah Dream11 Team Prediction FUJ vs SHA 2022: Best players list of Fujairah vs Sharjah, Fujairah Dream11 Team Player List, Sharjah Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Fujairah & Sharjah will take place at 6:00 PM IST

Date& Time: 28 Dec, 06:30 PM IST

Venue: Dubai International Cricket Stadium, Dubai

FUJ vs SHA My Dream11 Team

Wicket-Keepers: Hamdan Tahir, Khalid Shah

Batsmen: Asif Khan, Usman Khan, Fayyaz Ahmad

All-Rounders: Rohan Mustafa, Waseem Muhammad, Mohammad Nadeem

Bowlers: Muhammad Uzair Khan, Harry Bharwal, Hafiz Almas

FUJ vs SHA Probable XI

Fujairah (FUJ): Muhammad Waseem(c), Rohan Mustafa, Jiju Janardhanan, Muhammad Usman, Asif Khan, Harry Bharwal, Wasi Shah, Hamdan Tahir(wk), Junaid Siddique, Hameed Khan, Muhammad Uzair Khan

Sharjah (SHA): Fayyaz Ahmad(c), Khalid Shah, Yasir Kaleem(wk), Usman Khan, Amjad Gul, Harsh Desai, Karnal Zahid, Almas Hafiz, Mohammad Nadeem, Adeel Malik, Hazrat Luqman