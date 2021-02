GUJ vs BRD Dream11 Team Prediction Vijay Hazare Trophy Elite Group A: Fantasy Tips, Probable XIs For Today’s Gujarat vs Baroda at 9 AM IST February 28 Sunday

GUJ vs BRD Dream11 Team Prediction Vijay Hazare Trophy Elite Group A: Fantasy Tips, Probable XIs For Today

Dream11 Team Prediction

GUJ vs BRD Vijay Hazare Trophy Elite Group A: Fantasy Tips, Probable XIs For Today’s Gujarat vs Baroda at 9 AM IST February 28 Sunday:

TOSS: The Vijay Hazare Trophy ODD toss between Gujarat vs Baroda will take place at 08:30 AM IST.

Time: 09:00 AM IST

Venue: Surat

GUJ vs BRD My Dream11 Team

Keeper Dhruv Raval, Het Patel (vc)

Batters Vishnu Solanki, Priyank Panchal, Kedar Devdhar

All-Rounders Krunal Pandya (c), Karan Patel

Bowlers Piyush Chawla, Arzan Nagwaswalla, Atit Sheth, Lukman Meriwala

Likely 11

Gujarat

Dhruv Raval (wk), Priyank Panchal (c), Bhargav Merai, Het Patel, Chirag Gandhi, Karan Patel, Ripal Patel, Piyush Chawla, Chintan Gaja, Hardik Patel, Arzan Nagwaswalla

Baroda

Kedar Devdhar, Smit Patel (wk), Vishnu Solanki, Abhimanyu Rajput, Pradeep Yadav, Krunal Pandya (c), Ninad Rathva, Atit Sheth, Karthik Kakade, Lukman Meriwala, Babashafi Pathan

SQUADS

Gujarat

Dhruv Raval (wk), Priyank Panchal (c), Bhargav Merai, Het Patel, Chirag Gandhi, Karan Patel, Ripal Patel, Piyush Chawla, Chintan Gaja, Hardik Patel, Arzan Nagwaswalla, Roosh Kalaria, Mehul Patel, Tejas Patel, Siddharth Desai, Kshitij Patel, Jayveer Parmar, Kathan Patel, Rahul V Shah, Manan Hingrajia

Baroda

Kedar Devdhar, Smit Patel (wk), Vishnu Solanki, Abhimanyu Rajput, Pradeep Yadav, Krunal Pandya (c), Ninad Rathva, Atit Sheth, Karthik Kakade, Lukman Meriwala, Babashafi Pathan, Dhruv Patel, Bhargav Bhatt, Pratik Keshavlal Ghodadra, Mitesh Patel, Pratyush Kumar, Shivalik Sharma, Soyeb Sopariya, Parth Kohli, Bhanu Pania, Chintal Gandhi, Jyotsnil Singh

