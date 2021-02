HL vs WAR Dream11 Team Prediction Tips And Hints 3rd Match: Fantasy 11 For Today’s South Africa T20 Challenge February 20, 2021 1:30 PM IST Saturday

HL vs WAR Dream11 Team Prediction Tips And Hints 3rd Match: Fantasy 11 For Today's South Africa T20 Challe

HL vs WAR Dream11 Tips And Prediction

Lions vs Warrior Dream11 Team Prediction South Africa T20 Challenge – Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today's HL vs WAR in Kingsmead, Durban: In the third match of the CSA T20 Challenge, Lions will take the field against Warriors today. Both teams will aim to kick off their respective campaigns on a positive note.

TOSS: The South Africa T20 Challenge match toss between Lions and Warrior will take place at 1:00 PM IST – February 20.

Time: 1:30 PM IST

Venue: Kingsmead, Durban

HL vs WAR My Dream11 Team

Rassie van der Dussen (captain), Kagiso Rabada (vice-captain), Ryan Rickelton, Sinethemba Qeshile, Reeza Hendricks, Temba Bavuma, Jon Jon Smuts, Wihan Lubbe, Anrich Nortje, Aaron Phangiso, Lesiba Ngoepe

HL vs WAR My Probable XIs

Lions: Ryan Rickelton, Reeza Hendricks, Temba Bavuma, Rassie van der Dussen, Wiaan Mulder, Delano Potgieter, Dwaine Pretorius, Aaron Phangiso, Bjorn Fortuin, Kagiso Rabada, Beuran Hendricks

Warriors: Marco Marais, Jon Jon Smuts, Wihan Lubbe, Sinethemba Qeshile, Gihahn Cloete, Lesiba Ngoepe, Jade de Klerk, Anrich Nortje, Marco Jansen, Glenton Stuurman, Stefan Tait

HL vs WAR Full Squads

Warriors Full Squad: Sinethemba Qeshile (wk/captain), Lesiba Ngoepe, Wihan Lubbe, Marco Jansen, Jade de Klerk, Glenton Stuurman, Anrich Nortje, Stefan Tait, Ayabulela Gqamane, Tshepo Ntuli, Mthiwekhaya Nabe, Triston Stubbs, Lizo Makosi, Gihahn Cloete, Marco Marais, JJ Smuts

Lions Full Squad: Temba Bavuma (captain), Wiaan Mulder, Dwaine Pretorius, Delano Potgieter, Aaron Phangiso, Bjorn Fortuin, Kagiso Rabada, Malusi Siboto, Sisanda Magala, Eldred Hawken, Lutho Sipamla, Ruan Haasbroek, Beuran Hendricks, Reeza Hendricks, Ryan Rickelton (wk), Rassie van der Dussen

