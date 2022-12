KFC T20 Big Bash 2022: HEA vs STR Dream11 Team Prediction, Heat vs Strikers: Captain, Vice-Captain, Probab

My Dream11 Team Brisbane Heat vs Adelaide Strikers Dream11 Team Prediction SIX VS HUR 2022: Best players list of Heat vs Strikers, Heat Dream11 Team Player List, Strikers Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Brisbane Heat vs Adelaide Strikers will take place at 1:00 PM IST

Start Time: 1:30 PM IST

Venue: The Gabba, Brisbane

HEA vs STR My Dream11 Team

Wicketkeeper: Jimmy Peirson

Batter: Chris Lynn (vc), Colin Munro (c), Adam Hose, Max Bryant

Allrounder: Michael Neser, Matt Short

Bowler: Mark Steketee, Mitchell Swepson, Rashid Khan, Henry Thornton

HEA vs STR Probable XI

Brisbane Heat (HEA): Max Bryant, Colin Munro, Matt Renshaw, Sam Billings, Jimmy Peirson (c&wk), Ross Whiteley, Michael Neser, Mark Steketee, James Bazley, Matt Kuhnemann, and Mitchell Swepson.

Adelaide Strikers: Jake Weatherald, Matt Short, Chris Lynn, Adam Hose, Harry Nielsen (wk), Colin de Grandhomme, Thomas Kelly, Rashid Khan, Wes Agar, Henry Thornton, and Peter Siddle.