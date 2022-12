KFC T20 Big Bash 2022: REN vs THU Dream11 Team Prediction, Scorchers vs Sixers: Captain, Vice-Captain, Pro

My Dream11 Team Melbourne Renegades vs Sydney Thunder Dream11 Team Prediction REN VS THU2022: Best players list of Scorchers vs Sixers, Renegades Dream11 Team Player List, Thunder Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Melbourne Renegades vs Sydney Thunder will take place at 1:15 PM IST

Start Time: 1:45 PM IST

Venue: Docklands Stadium, Melbourne

REN vs THU My Dream11 Team

Wicket- Keeper Sam Harper

Batsmen Alex Hales, Aaron Finch, Rilee Rossouw

All-rounders Daniel Sams (VC),Andre Russell,Nic Maddinson (C), Jason Sangha

Bowlers Akeal Hosein, FazalHaq Farooqi, Gurindhar Sandhu

REN vs THU Probable XI

Melbourne Renegades: Nic Maddinson , Sam Harper(wk), Jake Fraser-McGurk, Aaron Finch, Jonathan Wells, Andre Russell, Akeal Hosein, Will Sutherland, Tom Rogers, Kane Richardson, Mujeeb Ur Rahman

Sydney Thunder: Alex Hales, Matthew Gilkes(wk), Rilee Rossouw, Jason Sangha(c), Daniel Sams, Alex Ross, Oliver Davies, Chris Green, Gurinder Sandhu, Fazalhaq Farooqi, Brendan Doggett