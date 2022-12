KFC T20 Big Bash 2022: SIX vs HUR Dream11 Team Prediction, Sixers vs Hurricanes: Captain, Vice-Captain, Pr

My Dream11 Team Sydney Sixers vs Hobart Hurricanes Dream11 Team Prediction SIX VS HUR2022: Best players list of Sixers vs Hurricanes, Sixers Dream11 Team Player List, Hurricanes Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Sydney Sixers vs Hobart Hurricanes will take place at 1:15 PM IST

Start Time: 1:45PM IST

Venue: Sydney Cricket Ground

SIX vs HUR My Dream11 Team

Wicketkeepers: Matthew Wade (vc), Josh Philippe

Batters: Moises Henriques, James Vince (c), Ben McDermott

All-rounders: Sean Abbott, Shadab Khan, D’Arcy Short

Bowlers: Naveen-ul-Haq, Riley Meredith, Nathan Ellis

SIX vs HUR Probable XI

Sydney Thunder: Josh Philippe (wk), James Vince, Kurtis Patterson, Moises Henriques (c), Jordan Silk, Hayden Kerr, Sean Abbott, Naveen ul Haq, Izharulhaq Naveed, Jackson Bird and Steve O’Keefe/Daniel Christian

Hobart Hurricanes: Ben McDermott, D’Arcy Short, Matthew Wade (c&wk), Shadab Khan, Tim David, Asif Ali, James Neesham, Nathan Ellis, Patrick Dooley, Riley Meredith and Joel Paris.