KSV vs SCE Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips, ECS T10 Kiel – Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For Kummerfelder Sportverein vs SC Europa, 4:30 PM IST, June 10.

TOSS: The ECS T10 Kiel match toss between Kummerfelder Sportverein vs SC Europa will take place at 4:00 PM IST June 10 Thursday.

Time: 4:30 PM IST

Venue: Kiel Cricket Ground

KSV vs SCE My Dream11 Team

Dawood Aryubi, Shoaib Azam, Asad Khan, Ashish Sharma, Ahmed Musaddiq, Israfeel Aryubi, Sahel Darwish, Hazrat Said, Victor Moyo, Bilal Shinwari, Avi Soni

Captain: Israfeel Aryubi Vice-captain: Ahmed Musaddiq

KSV vs SCE Probable Playing XIs

Kummerfelder Sportverein Adhyay Datta, Asad Khan, Ashish Sharma, Avi Soni, Dilraj Singh, Hazrat Said, Ahmed Musaddiq, Shoaib Azam (c), Victor Moyo, Zaid Hasan (wk), Safiullah Ahmadzai

SC Europa Wajid Khan, Amjad Zazai, Atiqullah Bawar, Bilal Shinwari, Dawood Aryubi, Hedayatullah Ibrahimkhel, Kashif Abbasi, Israfeel Aryubi, Rahim Zazai, Sahel Darwish(c), Mohibullah Nayel(wk)

KSV vs SCE Squads

Kummerfelder Sportverein Adhyay Datta, Asad Ahmad Khan, Dilraj Singh, Noor Wali, Avi Soni, Hazrat Said, Imran Khan, Israr Khan, Pratip Datta, Ashish Sharma, Chandana Pushpalal, Delawar Khan, Finn Sadarangani, Muhammad Samiullah, Muhammad Shoaib Azam Khan, Musadiq Ahmed, Rajan Sharma, Safiullah Ahmadzai, Shekib Naibkhel, Victor Moyo, Malith Herath, Saied Sajad Sadat, Sulaiman Kakar, Syed Zaid Hasan.

SC Europa Akif Hameed, Muhammad Bilal, Muhammad Kashif Abbasi, Rahimullah Khan, Wahidullah Amini, Abdulrahim Zazai, Amjad Khan Zazai, Bilal Shinwari, Dev Rana, Hamza Muhammad, Khawaja Khalid Rauf, Mohammad Nader Fakhry, Shabeer Ahmad, Yasir Yousuf Thara, Abdul Khan, Atiqullah Bawar, Habibullah Shinwari, Hedayatt Talash, Israfeel Aryubi, Mohammad Khan Oriakhel, Samiullah Habibi, Umar Farooq, Dawood Khan Aryubi, Mohsin Muhammad, Sahel Darwish.

