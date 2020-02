KTS vs DOL Dream11 Team Prediction South Africa ODD: Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips Knight

KTS vs DOL Dream11 Team Prediction South Africa ODD: Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips Knights vs Dolphins Match 11 at Mangaung Oval in Bloemfontein 5:00 PM IST:

TOSS The toss between Knights vs Dolphins will take place at 4:30 PM (IST).

Time: 5:00 PM IST

Venue: Mangaung Oval in Bloemfontein

My Dream11 Team

Keeper Grant Roelofsen (C)

Batters Keegan Petersen (VC), Sarel Erwee, Vaughn van Jaarsveld

All-Rounders Jacques Snyman, Robbie Frylinck, Obus Pienaar

Bowlers Imran Tahir, Tshepo Ntuli, Kerwin Mungroo, Shaun von Berg

Probable Playing XIs:

Knights:

Raynard van Tonder, Jacques Snyman, Keegan Petersen, Andries Gous, Obus Pienaar, Wandile Makwetu (C & WK), Shaun von Berg, Shadley van Schalkwyk, Mbulelo Budaza, Tshepo Ntuli, Ottniel Baartman.

Dolphins:

Sarel Erwee, Grant Roelofsen (wk), Marques Ackerman, Vaughn van Jaarsveld, Khaya Zondo, Sibonelo Makhanya, Prenelan Subrayen, Keshav Maharaj (C), Robbie Frylinck, Imran Tahir, Kerwin Mungroo.

SQUADS

Knights:

Raynard van Tonder, Jacques Snyman, Keegan Petersen, Andries Gous, Obus Pienaar, Wandile Makwetu (C & WK), Shaun von Berg, Shadley van Schalkwyk, Mbulelo Budaza, Tshepo Ntuli, Ottniel Baartman, Corne Dry, Grant Mokoena, Patrick Kruger.

Dolphins:

Sarel Erwee, Grant Roelofsen (wk), Marques Ackerman, Vaughn van Jaarsveld, Khaya Zondo, Sibonelo Makhanya, Prenelan Subrayen, Keshav Maharaj (C), Robbie Frylinck, Imran Tahir, Kerwin Mungroo, Daryn Dupavillon, Senuran Muthusamy, Okuhle Cele, Keith Dudgeon.

