FIFA World Cup 2022, Argentina Vs Mexico | Live Score: Do-Or-Die For Lionel Messi And Co

With their FIFA World Cup 2022 campaign in already on the line, Argentina take on Mexico in a do-or-die Group C fixture on Saturday night. Having being stunned by lowly-ranked Saudi Arabia in their campaign opener, a loss or a draw for the Lionel Messi-led side on Saturday will dash all their hopes. Mexico, on the other hand, survived a scare with a draw against Poland, thanks to goalkeeper Guillermo Ochoa who denied Robertb Lewandowski from the spot.

FIFA World Cup 2022 Squads

Argentina: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli. Franco Armani, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis MacAllister, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Angel Correa, Thiago Almada, Paulo Dybala, Lionel Messi

Mexico: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Kevin Alvarez, Nestor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesus Gallardo, Hector Moreno, Cesar Montes, Jorge Sanchez, Johan Vasquez, Edson Alvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chavez, Andres Guardado, Erick Gutierrez, Hector Herrera, Orbelin Pineda, Carlos Rodriguez, Luis Romo, Rogelio Funes Mori, Raul Jimenez, Hirving Lozano , Henry Martin, Alexis Vega