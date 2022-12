Live Score, FIFA World Cup 2022, MAR Vs POR, Q/F: Ronaldo Starts On Bench Again, Check Playing XIs

Live FIFA World Cup 2022: With Argentina and Croatia already in the semis, the final two spots in the last four will be decided on Saturday when defending champions France take on England and Portugal face a spirited Morocco in quarterfinals of the ongoing FIFA World Cup 2022. While the France vs England will be played at the Al Bayt Stadium, Cristiano Ronaldo and Co. will play at the Al Thumama Stadium. Ronaldo didn’t start for Portugal in their win over Switzerland and it wil interesting to see if Fernando Santos opts for the same tactics today.

FIFA World Cup 2022 Squads

Morocco: Bono, Munir El Kajoui, Ahmed Tagnaouti, Nayef Aguerd, Yahia Attiyat Allah, Badr Benoun, Achraf Dari, Jawad El Yamiq, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Romain Saiss, Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Bilal El Khannous, Yahya Jabrane, Azzedine Ounahi, Abdelhamid Sabiri, Zakaria Aboukhlal, Sofiane Boufal, Ilias Chair, Walid Cheddira, Youssef En-Nesyri, Abde Ezzalzouli, Abderrazak Hamdallah, Amine Harit, Hakim Ziyech.

Portugal: Diogo Costa, Jose Sa, Rui Patricio, Diogo Dalot, Joao Cancelo, Danilo Pereira, Pepe, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro, Joao Palhinha, Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Mario, Matheus Nunes, Vitinha, William Carvalho, Otavio, Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Rafael Leao, Ricardo Horta, Goncalo Ramos, Andre Silva

England: Jordan Pickford, Nick Pope, Aaron Ramsdale, Trent Alexander-Arnold, Conor Coady, Eric Dier, Harry Maguire, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ben White, Jude Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderson, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, James Maddison, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Callum Wilson.

France: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Theo Hernandez, Axel Disasi, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphael Varane, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Jordan Veretout, Randal Kolo Muani, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Marcus Thuram.