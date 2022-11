LIVE Score FIFA World Cup 2022, Group C Match Day 3: Messi, Lewandowski Fight For Survival

LIVE Score Poland vs Argentina, Saudi Arabia vs Mexico, FIFA World Cup 2022: Poland would take on Argentina and Saudi Arabia would face Mexico in the final matches of Group C. The scenario is still not clear in this particular group and we would only have our top 2 after the results of both the matches.

Currently, Poland and Argentina are on the top two spots but the scenario can change after tonight’s match. A loss here can send either Messi or Lewandowski out of the FIFA World Cup 2022. Saudi Arabia would like to grab a victory over Mexico and advance to top 16 for the second time in history.

POL vs ARG Squads

POLAND

Wojciech Szczesny, Bartlomiej Dragowski, Lukasz Skorupski, Jan Bednarek, Kamil Glik, Robert Gumny, Artur Jedrzejczyk, Jakub Kiwior, Mateusz Wieteska, Bartosz Bereszynski, Matthew Cash, Nicola Zalewski, Krystian Bielik, Przemyslaw Frankowski , Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak, Jakub Kaminski, Michal Skoras, Damian Szymanski, Sebastian Szymanski, Piotr Zielinski, Szymon Zurkowski, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piatek, Karol Swiderski

ARGENTINA

Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Franco Armani, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, German Pezzella, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico, Juan Foyth, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Guido Rodriguez, Papu Gomez, Enzo Fernandez, Exequiel Palacios, Lionel Messi, Angel Di Maria, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Paulo Dybala, Angel Correa, Thiago Almada

KSA vs MEX Squads

SAUDI ARABIA

Mohamed Al-Owais, Nawaf Al-Aqidi, Mohamed Al-Yami, Yasser Al-Shahrani, Ali Al-Bulaihi, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Madu, Hassan Tambakti, Sultan Al-Ghanam, Mohammed Al-Breik, Saud Abdulhamid, Salman Al-Faraj, Riyadh Sharahili, Ali Al-Hassan, Mohamed Kanno, Abdulelah Al-Malki, Sami Al-Najei, Abdullah Otayf, Nasser Al-Dawsari , Abdulrahman Al-Aboud, Salem Al-Dawsari, Hattan Bahebri, Haitham Asiri, Saleh Al-Shehri, Firas Al-Buraikan

MEXICO

Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Kevin Alvarez, Nestor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesus Gallardo, Hector Moreno, Cesar Montes, Jorge Sanchez, Johan Vasquez, Edson Alvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chavez, Andres Guardado, Erick Gutierrez, Hector Herrera, Orbelin Pineda, Carlos Rodriguez, Luis Romo, Rogelio Funes Mori, Raul Jimenez, Hirving Lozano , Henry Martin, Alexis Vega