FIFA World Cup 2022, Portugal Vs Uruguay | LIVE Score: No Goal After 30 Min, POR 0-0 URU

LIVE Score Portugal vs Uruguay, FIFA World CUP 2022: Cristiano Ronaldo-led Portugal is coming to the match against Uruguay at the Lusail Stadium with a win over Ghana. They would be looking forward to secure the top 16 spot with a win over Diego Godin’s Uruguay.

Uruguay’s previous match against South Korea ended in a draw and that’s why winning this match would be crucial for their side. This is the second meeting between these sides. Uruguay eliminated Portugal from the 2018 edition of FIFA World Cup.

FIFA World Cup 2022, POR vs URU Squads

PORTUGAL

Goalkeepers: Diogo Costa, Jose Sa, Rui Patricio

Defenders: Diogo Dalot, Joao Cancelo, Danilo Pereira, Pepe, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro

Midfielders: Joao Palhinha, Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Mario, Matheus Nunes, Vitinha, William Carvalho, Otavio

Forwards: Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Rafael Leao, Ricardo Horta, Goncalo Ramos, Andre Silva

URUGUAY

Goalkeepers: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Sebastian Sosa

Defenders: Ronald Araujo, Sebastian Coates, Martin Caceres, Guillermo Varela, Matias Vina, Mathias Olivera, Jose Maria Gimenez, Diego Godin, Jose Luis Rodríguez

Midfielders: Lucas Torreira, Matias Vecino, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta, Nicolas de la Cruz, Federico Valverde , Facundo Pellistri, Agustin Canobbio, Facundo Torres

Forwards: Luis Suarez, Darwin Nunez, Maximiliano Gomez, Edinson Cavani