LIVE Score FIFA World Cup 2022, Group D Match Day 3: AUS, DEN, TUN Fight For Knockout Spot

LIVE SCORE Tunisia vs France, Australia vs Denmark, FIFA World Cup 2022: Group D consisting of France, Tunisia, Australia and Denmark would compete in their final round of group stage. France was the first team to qualify for the round of 16 and would be in no problem even if they lose their match against Tunisia.

Although, winning would be crucial for the rest three. Australia have a better shot at qualification as compared to Denmark and Tunisia. They can make their way into the top 16 with a draw against Denmark but then France’s victory or draw against Tunisia would be crucial.

TUN vs FRA Squads

FRANCE

Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Axel Disasi, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphael Varane, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Jordan Veretout, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani.

TUNISIA

Aymen Dahmen, Bechir Ben Said, Mouez Hassen, Aymen Mathlouthi, Ali Abdi, Dylan Bronn, Mohamed Drager, Nader Ghandri, Bilel Ifa, Wajdi Kechrida, Ali Maaloul, Yassine Meriah, Montassar Talbi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ghaylane Chaalali, Aissa Laidouni, Hannibal Mejbri, Ferjani Sassi, Elyas Skhiri, Anis Ben Slimane, Seifeddine Jaziri, Issam Jebali, Wahbi Khazri, Taha Yassine Khenissi, Youssef Msakni, Naim Sliti.

AUS vs DEN

AUSTRALIA

Mat Ryan, Andrew Redmayne, Danny Vukovic, Milos Degenek, Aziz Behich, Joel King, Nathaniel Atkinson, Fran Karacic, Harry Souttar, Kye Rowles, Bailey Wright, Thomas Deng, Aaron Mooy, Jackson Irvine, Ajdin Hrustic, Keanu Baccus, Cameron Devlin, Riley McGree, Awer Mabil, Mathew Leckie, Jamie Maclaren, Jason Cummings, Mitchell Duke, Garang Kuol, Craig Goodwin, Marco Tilio.

DENMARK

Kasper Schmeichel, Oliver Christensen, Frederik Ronnow, Alexander Bah, Simon Kjaer, Joachim Andersen, Joakim Maehle, Andreas Christensen, Rasmus Kristensen, Jens Stryger Larsen, Victor Nelsson, Daniel Wass, Thomas Delaney, Mathias Jensen, Christian Eriksen, Pierre-Emile Hojbjerg, Christian Norgaard, Robert Skov, Andreas Cornelius, Martin Braithwaite, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard, Jesper Lindstrom, Yussuf Poulsen, Andreas Skov Olsen, Jonas Wind