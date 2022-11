FIFA World Cup 2022, Uruguay Vs South Korea | LIVE Score: URU, KOR Eyeing Winning Start

LIVE Uruguay vs South Korea, FIFA World Cup 2022: The clash between Diego Godin’s Uruguay and Son Heung-led South Korea. This will be the third FIFA World Cup clash between the sides. Uruguay has won both the previous contest and would like to keep their streak alive against the Asian side.

This is Uruguay’s 14th FIFA World Cup appearance and fourth in a row since 2010. South Korea will be playing their 11th FIFA World Cup and this is the most by any Asian team. Fans would also have eyes on Luis Suarez and Son Heung Min as both star strikers would like to score for their teams in this crucial opening match.

FIFA World Cup 2022 URU vs KOR Squads

Uruguay

Goalkeepers: Fernando Muslera (Galatasaray), Sergio Rochet (Nacional), Sebastian Sosa (Independiente)

Defenders: Diego Godin (Velez Sarsfield), Jose Gimenez (Atletico Madrid), Martin Caceres (LA Galaxy), Sebastian Coates (Sporting Lisbon), Matias Vina (Roma), Ronald Araujo (Barcelona), Guillermo Varela (Flamengo), Mathias Olivera (Napoli), Jose Luis Rodriguez (Nacional)

Midfielders: Matias Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Federico Valverde (Real Madrid), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Lucas Torreira (Galatasaray), Nicolas de la Cruz (River Plate), Manuel Ugarte (Sporting)

Forwards: Luis Suarez (Nacional), Edinson Cavani (Valencia), Maxi Gomez (Trabzonspor), Darwin Nunez (Liverpool), Facundo Torres (Orlando City), Facundo Pellistri (Manchester United), Agustin Canobbio (Athletico Paranaense)

South Korea

Goalkeepers: Kim Seung-gyu (Al-Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors)

Defenders: Kim Jin-su (Jeonbuk Hyundai Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Hyundai Motors), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai), Cho Yu-min (Daejon Hana Citizen), Kim Min-jae (Napoli), Yoon Jong-gyu (FC Seoul)

Midfielders: Jung Woo-young (Al-Sadd), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Olympiacos), Na Sang-ho (FC Seoul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Hyundai Motors), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Paik Seung-ho (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Jeong Woo-yeong (Freiburg), Lee Kang-in (Mallorca), Yang Hyun-jun (Gangwon FC)

Forwards: Son Heung-min (Tottenham), Hwang Ui-jo (Olympiacos), Cho Gue-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Hwang Hee-chan (Wolves)