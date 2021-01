OPA v ODL Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips, Probable XIs For Today’s Odisha T20 League Final January 13, 2021 4:30 PM IST

OPA v ODL Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips, Probable XIs For Today's Odisha T20 League Final January

Dream11 Team Prediction

OPA v ODL: Fantasy Tips, Probable XIs For Today's Odisha T20 League Final January 13, 2021

The Lions will lock horns with the Panthers in the summit clash of the Odisha T20 League 2021 on Wednesday at the Barabati Stadium, Cuttack. It promises to be a mouthwatering clash.

TOSS: The Odisha T20 match toss between Odisha Panthers vs Odisha Lions will take place at 4:00 PM IST.

Time: 4:30 PM IST

Venue: Barabati Stadium, Cuttack.

OPA vs ODL My Dream11 Team

Alok Chandra Sahoo (captain), Rakesh Pattanaik (vice-captain), Sujit Lenka, Abhishek Yadav, Swastik Samal, Bikash Rout, Deepak Behera, Nauttam Bhanja, Jayanta Behera, Sibhasish Sahoo, Subham Nayak

OPA vs ODL Probable Playing XIs

Odisha Panthers: Ranjit Paikaray, Ankit Singh, Shubham Nayak, Pradeep Pradhan, Binit Mohanty, Alok Chandra Sahoo, Nisikanta Rout, Basant Mohanty, Abhishek Yadav, Jayanta Behera, Sidhant Jena

Odisha Lions: Rakesh Pattanaik, Saroja Panda, Subhrajyoti Mishra, Swastik Samal, Deepak Behera, Bikash Rout, Ajay Goura, Sujit Skhetra Lenka, Alok Mangaraj, S Sahoo, Nauttam Bhanja

OPA vs ODL Full Squads

Odisha Panthers: Ranjit Paikaray, Ankit Singh, Shubham Nayak, Pradeep Pradhan, Binit Mohanty, Alok Chandra Sahoo, Nisikanta Rout, Basant Mohanty, Abhishek Yadav, Jayanta Behera, Sidhant Jena, Krushna Barik, Sparsh Somani, Dinesh Srivastav, Chandramani Biswal, Ashutosh Das.

Odisha Lions: Rakesh Pattanaik, Saroja Panda, Subhrajyoti Mishra, Swastik Samal, Deepak Behera, Bikash Rout, Ajay Goura, Sujit Skhetra Lenka, Alok Mangaraj, S Sahoo, Nauttam Bhanja, Ansuman Tripathy, Durgaprasad Behera, Chinmay Sahoo, Biswabhusan Bihari, Abhishek Giri

