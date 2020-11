Pondicherry T20 2020 Live Streaming Details: Full Squad, Schedule And Venue

The Pondicherry T20 tournament will be played from November 11 to November 27 with six teams taking part in the event. The teams are Bulls XI, Lions XI, Sharks XI, Tigers XI, Tuskers XI and Panthers XI. A total of 30 league matches will be played to decide the top-four teams who will progress to the semifinals.

The final will be played on November 27.

All the matches will be played at the same venue – CAP Siechem Ground, Puducherry.

Pondicherry T20 Live Streaming Details

On TV: Not Available

Live Streaming: FanCode

Pondicherry T20 Full Schedule

11 November

Panthers XI v Sharks XI, 6:30 PM IST

12 November

Bulls XI v Tigers XI, 9:30 AM IST

Panthers XI v Tigers XI, 2:30 PM IST

Lions XI v Tuskers XI, 6:30 PM IST

13 November

Bulls XI v Tuskers XI, 9:30 AM IST

Lions XI v Panthers XI, 1:30 AM IST

14 November

Lions XI v Sharks XI , 9:30 AM IST

Tigers XI v Tuskers XI, 1:30 PM IST

15 November

Bulls XI v Sharks XI, 9:30 AM IST

Panthers XI v Tuskers XI, 1:30 PM IST

16 November

Bulls XI v Lions XI, 9:30 AM IST

Sharks XI v Tigers XI, 1:30 PM IST

17 November

Sharks XI v Tuskers XI, 9:30 AM IST

Bulls XI v Panthers XI, 1:30 PM IST

18 November

Lions XI v Tigers XI, 9:30 AM IST

Panthers XI v Sharks XI, 1:30 PM IST

19 November

Lions XI v Tuskers XI, 9:30 AM IST

Panthers XI v Tigers XI, 1:30 PM IST

20 November

Lions XI v Sharks XI, 9:30 AM IST

Bulls XI v Tigers XI, 6:30 PM IST

21 November

Bulls XI v Tuskers XI, 9:30 AM IST

Lions XI v Panthers XI, 1:30 PM IST

22 November

Tigers XI v Tuskers XI, 9:30 AM IST

Bulls XI v Sharks XI, 1:30 PM IST

23 November

Panthers XI v Tuskers XI, 9:30 AM IST

Bulls XI v Lions XI, , 6:30 PM IST

24 November

Sharks XI v Tigers XI, 9:30 AM IST

Bulls XI v Panthers XI, 1:30 PM IST

25 November

Sharks XI v Tuskers XI, 9:30 AM IST

Lions XI v Tigers XI 25 November, 1:30 PM IST

Semifinals November 26

SF1- TBA vs TBA, 2:30 PM IST

SF2 TBA vs TBA, 6:30 PM IST

Final November 27

TBA vs TBA, 6:30 PM IST

Full Squads

Sharks XI: Nipun Gaikwad, M Mathavan, C Magendiran, N Janarthanan, R Pravin, K Aravind, P Raguraman, SVH Krishna, C Vadivel, S Suresh Kumar, M Iyyapan, Arjun Ganesh, G Dilip, Alankrit Agarwal, S Jasvanth, G Chiranjeevi, Aditya Singh Chauhan, Deepak Kumar Sherawat, Chandra Sekar DT, N Vengadeshwaran, S Rajaram

Tuskers XI: Sidharth Sankar, P Surendiran, Mohit Mittan, Nitish Manik Salekar, G Babu, Neyan Kangayan, V Arunkumar, Fabid Ahmed, G Thivagar, Paras Ratnaparkhe, Priyam Ashish, Sagar Udeshi, Abin Mathew M, Muhammed Nazil CTK, Pankaj Singh, Santhosh Kumaran S, Ilakkia Venthan S, P Murugan, Jitendra Jadhav, Sharadh Kishan A

Bulls XI: Aravind Raj R, B Ranjit, AS Govindaraajan, Thalaivan Sargunam, Lakshminarayanan Vignesh, B Prabu, V Shashank, Stalin Kurian, Koppineedi Pavan Kumar S, S Parameeswaran, AC Prathiban, S Sanjay, Vikneshwaran Marimuthu, Marc Morais, Akshay Jain S, Ashith Rajiv, S Rohan, Adil Tunda, Kashyap Prudvi, D Ram Kumar, S Sabari

Lions XI: R Ayyanar, S Karthik-II, Kaladi Nagur Babu, Syed Aziz A, Akash Anand Kargave, B Surendar, Anton Andrew Subikshan, G Thamizhmani, M Malairaja, N Thennavan, Akash V Tomar, Satyanarayana Raju, R Vivekanandan, P Thamaraikannan, T Nataraj, C Sivaraj, R Palani, K Vignesh, S Venkadesan, Pooviarasan Pooviarasan, N Radjrathename

Panthers XI: George Samuel A, Ajay Dahiya, Naveen Karrthikeyan D, Sheldon Jackson, Ameer Zeeshan N, K Murugan, J Karthikeyan, Shivam Singh S, D Rohit, Sagar Trivedi, Raghu Sharma, P Akash, Sidak Gurvinder Singh, Shri Sivagunal S, T A Abeesh, M Mathan, A Aravindaraj, Bhupender Chauhan, R Vijai, Bharat Bhushan Sharma, Abhishek Bagriya

Tigers XI: Ankur Kunder D, Yash Avinash Jadhav, Ajay Dhansing Badode, Paras Dogra, Anand Subramanian, R Ragupathy, R Sabari, S Ashwath-II, R Premraj, A Kamaleeshwaran, A M Narayanan, Iqlas Naha, J Manikandan, Satish Jangir B, Sarath Satheesh C, Karthik B Nair, Prashanth K Varma, S Santhamoorthy, Karthik Selvam, Nitesh Thakur N, S Magesh