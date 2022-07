RC vs KEL Dream11 Team Prediction, Roma Capannelle vs Kent Lanka : Captain, Vice-Captain, Probable XIs For T20 Match In Roma Cricket Ground, Rome, Italy

RC vs KEL Dream11 Team Prediction, Roma Capannelle vs Kent Lanka : Captain, Vice-Captain, Probable XIs For

RC vs KEL Dream11 Team Prediction, Roma Capannelle vs Kent Lanka

RC vs KEL Dream11 Team Prediction, Roma Capannelle vs Kent Lanka : Captain, Vice-Captain, Probable XIs For T20 Match In Rome Cricket Ground, Italy

My Dream11 Team Roma Capannelle vs Roma Capannelle Dream11 Team Prediction RC vs KEL 2022: Best players list of RC vs KEL, Roma Capannelle Dream11 Team Player List, India Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips

TOSS: The ECS T10 ROME match toss between Roma Capannelle & Kent Lanka will take place at 3:30 PM IST & 5:30 PM IST respectively

Start Time: 4:00 PM IST and 6:00 PM IST Respectively

Venue: Rome Cricket Ground, Italy

RC vs KEL My Dream11 Team

Leandro Jayarajah, Dane Kirby (C), Amir Hamza-II, Ijaz Ahmmad, Alessandro Sabelli, Sumair Ali, Sajith Fernando (VC), Thimira Perera, Prasanna Tikiriyadura, Michele Morettini, Ishan Shaminda

RC vs KEL Probable XI

Roma Capannelle: Prabath Ekneligoda, Dinidu Marage, Rajeewa Kulatunga, Sujith Rillagodage (c&wk), Thushara Samarakoon, Denham Seneviratne, Achintha Naththandige, Rahat Ahmed, Thakshila Korale, Thilina Rathnayakas, Dammika Aththanay

Kent Lanka: Danushka Tikiriyadura, Deshan Fernando-I, Mishen Alessio, Samaru Nimesh, Mithun Buwaneka, Thimira Perera, Sajith Fernando, Achintha Denuwan, Prasanna Tikiriyadura, Irosh Vimukhti, Ishan Shaminda