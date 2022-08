RCD vs ACB Dream11 Team Prediction, RC Dresden vs ACB Kerala Kombans: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS T10 Dresden 2022, Match 6, At Rugby cricket Dresden eV, Dresden, Germany

RCD vs ACB Dream11 Team Prediction, RC Dresden vs ACB Kerala Kombans: Captain, Vice-Captain, Probable XIs

RCD vs ACB Dream11 Team Prediction, RC Dresden vs ACB Kerala Kombans : Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS T10 Dresden 2022, Match 6, Rugby cricket Dresden eV, Dresden, Germany

TOSS: The match toss between RCD & VIK will take place at 01:30 PM IST

Start Time: 2:00 PM IST

Venue: Rugby cricket Dresden eV, Dresden, Germany

RCD vs ACB My Dream11 Team

Mustafa Khan Yousefzai (VC), Rohit Rajan Unnithan, Sandeep Kamboj, Nandu Krishnan, Tojo Thomas, Belal Zadran (C), Faisal Khan, Amrit Pal, Sonam Ravi, Juno Varghese, Waqas Virk.

RCD vs ACB Probable XI

RC Dresden: Vikas Manjunatha, Belal Zadran, Javed Haider, Mustafa Khan Yousefzai, Amrit Pal, Faisal Khan, Sandeep Kamboj, Karan Patil, Shahrukh Khan, Almas Tariq, Ganesh Patil.

ACB Kerala Kombans: Rohit Rajan Unnithan, Arjun Nagathankandy, Santosh Kumar, Niroson Jero, Ajmal Salam, Priyank Khanna, Christo Jiyo, Santhosh Shaji, Jibi Jacob, Nithin Das, Amal Siva