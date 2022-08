RCD vs VIK Dream11 Team Prediction, RC Dresden vs FC Viktoria Berlin: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS T10 Dresden 2022, Match 2, At Rugby cricket Dresden eV, Dresden, Germany

RCD vs VIK Dream11 Team Prediction, RC Dresden vs FC Viktoria Berlin: Captain, Vice-Captain, Probable XIs

TOSS: The match toss between RCD & VIK will take place at 01:30 PM IST

Start Time: 2:00 PM IST

Venue: Rugby cricket Dresden eV, Dresden, Germany

RCD vs VIK My Dream11 Team

Mustafa khan Yousefzai, Azam Ali Rajput, Waleed Aslam, Belal Zadran, Gulzar Rasool, Parshant Godara(vc), Sandeep Kamboj(c), Kapil Chandnani, Almas Tariq, Usman Hadi, Zeeshan Sahi.

RCD vs VIK Probable XI

RC Dresden: Vikas Manjunatha, Belal Zadran, Javed Haider, Ijaz Ahmed, Amrit Pal, Faisal Khan, Sandeep Kamboj, Karan Patil, Shahrukh Khan, Almas Tariq, Ganesh Patil.

FC Viktoria Berlin: Munir Hussain, Shahbaz Muhammad, Waleed Aslam, Akhil Garje, Asif Sayed, Naeem Yousaf, Parshant Godara, Talal Khan, Zeeshan Sahi, Andi Mirza, Shoib Akhtar