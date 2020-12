SA vs SL Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For South Africa vs Sri Lanka 2020 1st Test SuperSport Park, Centurion December 26

SA vs SL Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For South Africa vs Sri Lanka 2020 1st Test

South Africa vs Sri Lanka Dream11 Team Prediction 1st Test – Fantasy Playing Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips, Probable XIs For Today’s SA vs SL at SuperSport Park, Centurion: Sri Lanka start their tour of South Africa with the Boxing Day Test to be played at SuperSport Park in Centurion from today. The two teams will take on each other in a two-match Test series with the second match to scheduled to be held in Johannesburg.

TOSS: The 1st Test toss between South Africa and Sri Lanka will take place at 1:00 PM IST – December 26.

Time: 1:30 PM IST

Venue: SuperSport Park, Centurion.

SA vs SL My Dream11 Team

Quinton de Kock (captain), Dimuth Karunaratne (vice-captain), Kusal Perera, Rassie van der Dussen, Faf du Plessis, Dinesh Chandimal, Aiden Markram, Wanindu Hasaranga, Anrich Nortje, Suranga Lakmal, Lungi Ngidi

SA vs SL Probable Playing XIs

SA: Dean Elgar, Aiden Markram, Rassie van der Dussen, Faf du Plessis, Quinton de Kock, Temba Bavuma, Dwaine Pretorius, Anrich Nortje, Keshav Maharaj, Glenton Stuurman, Lungi Ngidi

SL: Dimuth Karunaratne, Lahiru Thirimanne, Kusal Mendis, Minod Bhanuka, Dinesh Chandimal, Dhananjaya De Silva, Dilruwan Perera, Niroshan Dickwella, Lasith Embuldeniya, Vishwa Fernando, Lahiru Kumara

SA vs SL Full Squads

South Africa: Dean Elgar, Aiden Markram, Rassie van der Dussen, Faf du Plessis, Quinton de Kock (wk/captain), Temba Bavuma, Dwaine Pretorius, Keshav Maharaj, Anrich Nortje, Glenton Stuurman, Lungi Ngidi, Wiaan Mulder, Lutho Sipamla, Kyle Verreynne, Sarel Erwee, Migael Pretorius, Raynard van Tonder

Sri Lanka: Dimuth Karunaratne (captain), Lahiru Thirimanne, Kusal Mendis, Minod Bhanuka, Dinesh Chandimal, Dhananjaya de Silva, Niroshan Dickwella (wk), Dilruwan Perera, Lasith Embuldeniya, Vishwa Fernando, Lahiru Kumara, Suranga Lakmal, Kusal Perera, Dushmantha Chameera, Dasun Shanaka, Kasun Rajitha, Wanindu Hasaranga, Asitha Fernando, Oshada Fernando, Santhush Gunathilake, Dilshan Madushanka

