SA20 2022: DSG vs JSK Dream11 Team Prediction, Durban Super Giants vs Joburg Super Kings: Captain, Vice-Ca

My Dream11 Team Durban Super Giants vs Joburg Super Kings Dream11 Team Prediction DSG vs JSK: Best players list of Durban Super Giants vs Joburg Super Kings, Super Giants Dream11 Team Player List, Super Kings Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Durban Super Giants & Joburg Super Kings will take place at 8:30 PM IST

Start Time: 09:00 PM IST

Venue: Kingsmead, Durban

DSG vs JSK My Dream11 Team

Wicket-Keeper: Q de Kock

Batsmen: Faf Du Plessis, R Hendricks, H Klaasen, J Malan

All-Rounder: Jason Holder, D Pretorius

Bowler: K Maharaj, R Topley, A Joseph, M Theekshana

DSG vs JSK Probable XI

Durban Super Giants(DSG): Q de Kock, H Klaasen, K Mayers, J Charles, C Jonker, M Breetzke, J Holder, K Paul, K Maharaj, R Topley, S Harmer

Joburg Super Kings (JSK): F du Plessis, D Ferreira, R Hendricks, J Malan, L du Plooy, R Shepherd, L Gregory, A Joseph, M Theekshana, G Garton, L Williams

