SAL vs INV Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips - ECS T10 Vienna - Captain, Vice-captain, Probable Playin

SAL vs INV Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips.

SAL vs INV Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips – ECS T10 Vienna – Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For Salzburg vs Indian Vienna, 6:30 PM IST, 24th April.

Salzburg vs Indian Vienna Dream11 Team Prediction ECS T10 Vienna – Check My Dream11 Team, Best players list of SAL vs INV, ECS T10 Vienna, Salzburg Dream11 Team Player List, Indian Vienna Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Salzburg vs Indian Vienna, Online Cricket Tips Salzburg vs Indian Vienna ECS T10 Vienna, Fantasy Playing Tips – ECS T10 Vienna.

TOSS: The ECS T10 Vienna match toss between Salzburg CC vs Indian Vienna will take place at 6.00 PM IST April 24 Saturday.

Time: 6:30 PM IST

Venue: Seebarn Cricket Ground, Seebarn

SAL vs INV My Dream11 Team

A Bilal, A Gopalakrishnan, I Asif, M Shabaz, A Kumaran, K Joshi, S Momin, Z Goraya, K Jha, W Saluja and M Ali

Captain – A Bilal, Vice-captain – K Jha.

SAL vs INV Probable playing XI’s

Salzburg – Abrar Bilal (wk), Imran Asif, Ranjit Singh, Muhammad Shahbaz, Saadil Cheema, Zeeshan Goraya, Ali Shah, Zahid Khan, Rahmanullah Pachayan, Mubashar Ali (c), Vidi Gondal

Indian Vienna Kunal Joshi (C), Kumud Jha, Mehar Cheema (WK), Abhishek Gopalakrishnan, Sunny Bains, Pankaj Sharma, Adaikkalaraj Kumaran, Sumer Shergill, Zaherullah Jabarkhel, Wasif Saluja, Daud Zadran.

Squads SAL vs INV

Salzburg – Abrar Bilal (WK), Mubashar Ali (C), Zeeshan Goraya, Rahmanullah Pachayan, Zahid Khan, Saadii Cheema, Luqman Khan, Muhammad Shahbaz, Imran Asif, Balwinder Singh, Faisal Shah, Baljinder Singh, Ranjit Singh, Abbas Ahmadzai, Vidi Gondal, Murtaza Mumtaz, Ali Shah, Nadeem Afzal Akhtar, Abas Saleem and Ameer Hamza.

Indian Vienna Kunal Joshi (C), Sumer Shergill, Gursewak Sandhu, Mehar Cheema (WK), Kumud Jha, Abhishek Gopalakrishnan, Mani Singh, Sunny Bains, Ahmad Ghani, Daud Zadran, Adaikkalaraj Kumaran, Zaherullah Jabarkhel, Sumit Dhir, Amandeep Chhabra, Shahil Momin, Soumyadeep Banerjee, Pankaj Sharma, Raul Bedi and Wasif Saluja.

Check Dream11 Prediction/ SAL Dream11 Team/ INV Dream11 Team/ Salzburg Dream11 Team Prediction/ Indian Vienna Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips ECS T10 Vienna/ Online Cricket Tips and more.