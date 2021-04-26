SAL vs VID – Dream11 Prediction, Fantasy Tips – ECS T10 Vienna – Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For Salzburg vs Vienna Danube, 2:30 PM IST 26th April

<h2>SAL vs VID Dream11 Prediction, Fantasy Tips ECS T10 Vienna.</h2> <p></p>Salzburg vs Vienna Danube Dream11 Team Prediction ECS T10 Vienna - Check My Dream11 Team, Best players list of SAL vs VID, ECS T10 Vienna, Salzburg Dream11 Team Player List, Vienna Danube Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Salzburg vs Vienna Danube, Online Cricket Tips Salzburg vs Vienna Danube ECS T10 Vienna, Fantasy Playing Tips - ECS T10 Vienna. <p></p> <p></p><strong>TOSS:</strong> The ECS T10 Vienna match toss between Salzburg vs Indian Vienna will take place at 2.00 PM IST April 26 Monday. <p></p> <p></p><strong>Time:</strong> 2:30 PM IST <p></p> <p></p><strong>Venue:</strong> Seebarn Cricket Ground, Seebarn <p></p><h2><strong>SAL vs VID My Dream11 Team</strong></h2> <p></p>Abrar Bilal, Klair Kailash, Imran Asif, Muhammad Shahbaz, Zeeshan Goraya, Khyber Malyar, Mohammad Safi, Mubashar Ali, Ali Shah, Obaidullah Omari, Abdul Rahman Miralikhel. <p></p> <p></p><strong>Captain</strong> - Abrar Bilal, <strong>Vice-captain</strong> - Imran Asif. <p></p><h2><strong>SAL vs VID Probable playing XI's </strong></h2> <p></p><strong>Salzburg</strong> - Abrar Bilal (wk), Imran Asif, Ranjit Singh, Muhammad Shahbaz, Saadil Cheema, Zeeshan Goraya, Ali Shah, Zahid Khan, Rahmanullah Pachayan, Mubashar Ali (c), Vidi Gondal <p></p> <p></p>Vienna Danube Khyber Malyar (C), Klair Kailash, Mohammad Safi, Zaid Miralikheil (WK), Aziz Khatak, Obaidullah Omari, Shaukat Saied, Abdul Rahman Miralikhel, Ahmed Zadran, Noura Khan Rahimzai, Soleimankhel Habibullah. <p></p><h2><strong>Squads SAL vs VID:</strong></h2> <p></p><strong>Salzburg</strong> Abrar Bilal, Mubashar Ali (C), Zeeshan Goraya, Rahmanullah Pachayan, Zahid Khan, Saadii Cheema, Luqman Khan, Muhammad Shahbaz, Imran Asif, Ranjit Singh, Vidi Gondal (WK), Ali Shah, Baljinder Singh, Balwinder Singh, Abbas Ahmadzai, Murtaza Mumtaz, Nadeem Afzal Akhtar, Abas Saleem, Ameer Hamza and Nandeep Soggi. <p></p> <p></p><strong>Vienna Danube</strong> Klair Kailash, Khyber Malyar (C), Mohammad Safi, Zaid Miralikheil (WK), Shaukat Saied, Soleimankhel Habibullah, Adel Sherifullah, Abdul Rahman, Aziz Khatak, Abdul Rahman Miralikhel, Ahmed Zadran, Noura Khan Rahimzai, Obaidullah Omari, Samali Shinwari, Ruhullah Abdurahimzai, Abdollah Ahmed, Imdad Mullah, Rabani Ahmadzai, Khan Raoof, Khaybar Safi, Hasib Mir Alikhel, Assadrehman Naseri and Ehsanullah Marofkhel. <p></p> <p></p><strong>Check Dream11 Prediction/ SAL Dream11 Team/ VID Dream11 Team/ Salzburg Dream11 Team Prediction/ Vienna Danube Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips ECS T10 Vienna/ Online Cricket Tips and more.</strong>