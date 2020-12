STR vs HUR Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For Today's Big Bash League Match 5

Dream11 Team Prediction

TOSS: The KFC Big Bash League – T20 match toss between Adelaide Strikers vs Hobart Hurricanes will take place at 1.15 PM IST – December 13.

Time: 1.45 PM IST.

Venue: Bellerive Oval in Hobart.

STR vs HUR My Dream11 Team

Keeper Peter Handscomb

Batsmen Colin Ingram (VC), Tim David, Phil Salt, Jake Weatherald

All-rounders D’Arcy Short (C), James Faulkner

Bowlers Danny Briggs, Daniel Worral, Rashid Khan, Riley Meredith

SQUADS

Adelaide Strikers:

Jake Weatherald, Phil Salt, Matt Short, Ryan Gibson, Mathew Renshaw, Jonathan Wells, Rashid Khan, Wes Agar, Peter Siddle (C), Daniel Worral, Danny Briggs, Harry Nielsen and Cameron Valente.

Hobart Hurricanes:

D’Arcy Short, Will Jacks, Colin Ingram, Peter Handscomb (C & WK), Mac Wright, Tim David, James Faulkner, Riley Meredith, Johan Botha, Nathan Ellis, Scott Boland, Charlie Wakim, Nick Winter, Caleb Jewell, David Moody, Wil Parker.

